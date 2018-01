Pescara, partito il cantiere per il taglio della diga foranea

Adv

Pescara. Sopralluogo, questa mattina, del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso nel cantiere aperto ieri mattina al porto di Pescara per l’inizio dei lavori per il taglio della diga foranea, intervento atteso da anni.

L’opera pubblica, finanziata dalla Regione Abruzzo, avrà un costo di 3,5 milioni di euro e dovrà essere conclusa in dieci mesi dall’impresa Rcm Costruzioni di Sarno (Salerno) che si è aggiudicata l’appalto. Nei prossimi giorni sul molo sud saranno quindi presenti le ruspe e il pontone dell’impresa che avvieranno il taglio della diga.

“Nella giornata di lunedì – ha annunciato il responsabile della segreteria della presidenza della Giunta regionale, Enzo Del Vecchio – sarà installato anche il cantiere sulla banchina opposta, per costruire la soffolta a nord. I lavori saranno eseguiti in simultanea. L’obiettivo – ha concluso Del Vecchio – è riconsegnare alla città uno scalo accogliente, sicuro e funzionate per lo sviluppo economico e turistico di Pescara”.