Penne Smart City: arrivano fibra ottica e wi-fi gratis

Penne. Fibra ottica e rete wifi gratuita: è il primo passo concreto per rendere Penne una Smart City.

I lavori per l’installazione della fibra sono a buon punto, mentre nei giorni scorsi, nella zona di Viale San Francesco, è stato attivato il sistema wifi pubblico. L’utente ha possibilità di accedere tramite social network o tramite registrazione via sms; la validità dell’account è di un anno e, dopo la prima registrazione, non occorre più inserire le credenziali per tutta la durata dell’account.

“Siamo all’inizio di un percorso che avrà l’obiettivo di rendere la città di Penne moderna e competitiva – ha osservato l’assessore all’informatizzazione Gilberto Petrucci – ovviamente, il percorso è ancora lungo; il progetto che stiamo portando avanti, come la realizzazione di fibra ottica e wifi pubblico, è stato programmato dall’amministrazione comunale del sindaco Donato Di Marcoberardino, con l’intuizione dei consiglieri Tresca e Di Paolo, ma successivamente abbandonato. Ora – ha aggiunto – dobbiamo recuperare il tempo perso al fine di programmare interventi mirati a migliorare i servizi al cittadino”.

L’amministrazione comunale ha attivato anche una dorsale hiperlan di interconnessione tra le sedi comunali per la distribuzione del servizio Internet, considerata la base per iniziare un processo di informatizzazione Smart City, il servizio PaGo Pa e la carta d’identità elettronica. A breve, dopo l’app istituzionale sui dispositivi Android, sarà sviluppata anche la piattaforma per i dispositivi iOS e integrato con il sistema di notifica push per le allerte meteo.