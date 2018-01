Pescara, il bilancio del 2017 per la Provincia

Adv

Pescara. All’inizio del quarto del suo mandato, il Presidente della Provincia di Pescara traccia il bilancio dell’anno appena concluso.

Tra le opere principali realizzate nell’ambito dell’edilizia scolastica si contano gli interventi di messa in sicurezza dell’Alberghiero De Cecco e quelli di manutenzione straordinaria del Misticoni-Bellisario di viale Kennedy, entrambi nel capoluogo adriatico.

Per la viabilità, invece, spiccano la valorizzazione e messa in sicurezza delle strade provinciali per Farindola, Montebello, Vestea, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Villa Celiera, Vicoli, Brittoli, Civitaquana, oltre agli interventi di somma urgenza per i 1,2 milioni di euro per sopperire ai danni dal maltempo del gennaio 2017.

Restano 22.4 milioni di euro a disposizione dell’edilizia scolastica e 19.9 per la viabilità. In corso la messa in sicurezza del Cuppari di Alanno, dell’Istituto Savoia di Popoli, e del liceo artistico di Penne, oltre la realizzazione dei nuovi laboratori del De Cecco di Pescara. Sulle strade, infine, in corso i lavori per i ponti sul Saline tra Montesilvano e Città S. Angelo, la messa in sicurezza della Provinciale 59 crollata a Turrivalignani e gli interventi di sistemazione sulla Provinciale 20 “Pianella Cartiera”.

“Con l’approvazione del bilancio della Provincia”, aggiunge Di Marco “verrà dato il via all’opera di sistemazione idraulica del bacino del fiume Pescara nei territori di Pescara, Spoltore, Cepagatti, San Giovanni Teatino e Chieti, finanziato dal ministero dell’Ambiente con un importo di 1.549.370,00 euro. La somma deriva da un vecchio stanziamento che il ministero, fin dal 2003, tramite la regione Abruzzo, aveva concesso alla Provincia di Pescara per un massiccio intervento di sistemazione idraulica. Oggi quei fondi sono stati recuperati, e la Provincia ha provveduto a fornire il progetto definitivo di manutenzione ordinaria e difesa delle sponde del fiume”.