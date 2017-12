Noi con Salvini: nuove adesioni in Abruzzo, C’è anche Renato Rasicci

Adv

Nuovo simbolo, ora unico per tutto lo Stivale, e nuove adesioni in vista anche dell’assemblea regionale, in programma a Pescara il prossimo 20 gennaio.

Tra le ultime in ordine di tempo, quella di Renato Rasicci, ex vice-presidente della Provincia di Teramo e personaggio di rilievo nel panorama politico di Alba Adriatica.

“Con grande soddisfazione, sottolinea Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale di Lega-Noi con Salvini, ” abbiamo finalmente un simbolo unico da nord a sud che sintetizza la storia politica trentennale della Lega e la giovane, ma non per questo meno avvincente, esperienza di Noi con Salvini. Il Segretario Matteo Salvini e’ riuscito in cio’ in cui, lui per primo, ha creduto e cioe’ realizzare e lanciare, in tutta Italia, il progetto

Lega-Salvini Premier vera novita’ nello scenario politico del nostro paese.

Nel frattempo, a liverro abruzzese si sono registrate, nel corso delle ultime settimane, diverse adesioni: Simone Angelosante di Ovindoli, Fabrizio Montepara di Orsogna, Domenico Di Cesare di Carapelle Calvisio e Lorenzo Di Sario di Canosa Sannita, ad essi si aggiungono Giovanni Angelucci nuovo coordinatore cittadino a

Francavilla, il consigliere Camillo Savini coordinatore cittadino a Penne, Gianni Bianchini,

anche lui di Penne, responsabile dell’area Vestina, Fabio Federico, ex sindaco di Sulmona, responsabile della Valle Peligna, Renato Rasicci a cui è stato affidato il dipartimento Università e Ricerca, Andrea Leonzio al dipartimento scuola e Enrico Casale al dipartimento Infrastrutture e Trasporti.

Nel frattempo, due sono gli appuntamenti in programma nel nuovo anno: la riunione nazionale a Milano con tutti i segretari regionali e provinciali del partito-movimento e l’assemblea programmatica in Abruzzo, prevista a Pescara il 20 gennaio.