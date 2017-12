Buon Natale da Cityrumors: la famiglia si allarga con Roma e Milano

Adv

Buon Natale dalla grande famiglia di Cityrumors a tutti i nostri affezionatissimi (e tantissimi lettori).

Vi auguriamo di trascorrere nel migliore dei modi le feste con i vostri cari e di riposarvi dopo un 2017 a dir poco ‘faticoso’.

In questi giorni di rinascita e festeggiamenti vi presentiamo due nuovi compagni di avventura. La famiglia Cityrumors, infatti, è cresciuta con le edizioni locali di Roma (clicca qui) e Milano (clicca qui) che affiancheranno la nostra redazione abruzzese.

Un altro step del nostro ambizioso progetto, partito dal basso, e da sempre collegato con tutti voi. Noi abbiamo sempre sostenuto che l’Abruzzo e gli abruzzesi fanno notizia e così porteremo avanti anche i due nuovi progetti avviati nelle due più grandi metropoli italiane insieme a degli ottimi professionisti.

Le sorprese, ve lo assicuriamo, non finiscono qui. Ad inizio 2018 annunceremo il nuovo restyling di CityRumors che non sarà soltanto grafico. Per ora però Buon Natale e felice feste a tutti noi, i nostri sponsor, gli abruzzesi e da ora anche ai romani e milanesi.