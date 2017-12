Vita Indipendente scrive lettera a Gesù: ‘confronto tv con D’Alfonso che non mantiene le promesse’

Adv

“Caro Gesù bambino, come tutti gli anni mi tocca scriverti cose spiacevoli. Sai Le beffe a favore della disabilità Abruzzese continuano, infatti la maggioranza presieduta dal governatore D’Alfonso, non solo non ha mantenuto la promessa dell’assessore Sclocco fatta il 30 maggio, dove affermava il ripristino di 600000 euro”.

Inizia così la lettera di Manolo Pelusi, responsabile del Movimento Vita Indipendente, a Gesù per Natale, racconto le promesse non mantenute della Regione.

L’associazione non si spiega come sia stata ridotta la quota riservata ai disabili in Abruzzo. “Sulla L.R.57/12 riguardante l’anno 2017, ci siano stanziati solo 400000 euro. Ignorando la petizione promossa dal movimento. Non si capisce il motivo perché dopo due anni che si è finanziata tale legge a 600000 euro, si sia ridotto il finanziamento. Cosi come non si capisce perché chi dice di militare in una certa aria politica. Che alloro dire sarebbe a

favore dei più deboli, ma poi fa tutta altra politica”.

Pelusi ricorda anche che non è stato approvata l’emendamento relativo all’anno 2018 presentato dall’opposizione, che prevedeva un finanziamento di 2000000 di euro.

“È evidente che c’è necessita di raccogliere consensi, non ci importa di risparmiare ottimizzando i servizi. Pero caro Gesù bambino, ci diranno che non è così, che dici invitiamo il Governatore Luciano D’Alfonso a un bel confronto televisivo? Sono sicuro che accetterà tanto io sono bugiardo! In attesa della tua mano imparziale… buon Natale a tutti”, conclude Pelusi.