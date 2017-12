Centri commerciali aperti nei festivi: mobilitazione anche in Abruzzo

Adv

Da Milano a Reggio Calabria, sono tantissime le città che hanno aderito all’iniziativa di boicottaggio indetta da Potere al Popolo per mandare un messaggio molto semplice: “vogliamo lavorare per vivere, non vivere per lavorare”.

La manifestazione-volantinaggio di Potere al Popolo contro le aperture festive della grande distribuzione è sbarcata anche in Abruzzo all’Ikea di Sambuceto. La nuova formazione di sinistra che ha preso l’eredità del Brancaccio spiega che ”E’ Natale, sono giornate di riposo, affetti, svago, tempo per noi e per ciò che ci piace fare. Ma purtroppo non è così per tutti.

Tanti e tante sono costretti a lavorare anche in questi giorni. E’ il caso delle lavoratrici e dei lavoratori dei tantissimi centri commerciali che, grazie alle liberalizzazioni targate Monti-Bersani, non potranno starsene a casa. Per questo saremo davanti a quei centri commerciali per ribadire un concetto semplice e chiaro: lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare”.