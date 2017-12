Abruzzo, in arrivo una breve ondata di freddo con pioggia e neve

Adv

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo rende noto che una intensa perturbazione di matrice atlantica sta entrando sul Mediterraneo Occiedentale e tra oggi e domani apporterà maltempo intenso su tutta la Penisola.

Per domani, martedì 28 dicembre, sono previste precipitazioni sparse sui settori occidentali della regione, via via meno intense, fino ad assumere carattere residuo nel primissimo pomeriggio ed a cessare ben prima di sera. Sui settori adriatici deboli piogge residue al primo mattino, assenti per il resto della giornata.

Previste deboli nevicate al mattino fino a 500-700 metri sul livello del mare. Temperature: in deciso calo, col rischio di gelate notturne anche in pianura.

Venti: occidentali, da forti a burrasca, tendenti a calare un po’ verso sera. Mare: poco mosso al mattino, tendente a mosso in serata.