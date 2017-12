Capodanno in Abruzzo tra tradizione, neve e musica

Adv

Favoriti dalla bella giornata anche in Abruzzo ci si prepara ad aspettare l’arrivo del nuovo anno nel segno della tradizione e con tanta gente nelle località turistiche ma anche nelle città e nei piccoli borghi.

Il pienone si registra in tutto l’Alto Sangro ed in modo particolare a Roccaraso e Rivisondoli dove gli impianti potenziati e con una ventina di piste aperte gli amanti del circo bianco sono arrivati da ogni parte d’Italia ed in modo particolare da Roma, Napoli. e da diverse città della Puglia. Tanta gente anche sulla Majelletta ma anche sull’Altipiano delle Rocche soprattutto Ovidonloli e Campo Felice.

Grande attesa per il concerto di Capodanno a Pescara. Il Comune ha organizzato due grandi eventi. In una città blindata dove sono previste l’arrivo di migliaia di persone.Si comincia questa notte con Vinicio Caposella e domani sera Ermal Meta.

Tante le iniziative anche nei paesi dell’Abruzzo interno. A mezzanotte in punto con l’arrivo del nuovo anno a Pettorano sul Gizio, piccolo centro della provincia aquilana, si rinnoverà il tradizionale ‘concertino di Capodanno’. Un gruppo di musici locali dopo la mezzanotte attraverserà le stradine del paese suonando e augurando ai propri concittadini un felice anno nuovo.