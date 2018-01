Imparare lavorando: le opportunità dell’apprendistato di terzo livello VIDEO

Adv

È un’opportunità enorme per l’occupazione giovanile e le imprese quella dell’apprendistato di III livello che, per la programmazione POR FSE 2014-2020 è sostenuto dalla Regione Abruzzo con uno stanziamento di 1.950.000 euro”.

Lo ha fatto sapere questa mattina l’assessore regionale di Liberi e Uguali, Marinella Sclocco, in un post di Facebook.

“Imparare lavorando e lavorare imparando è il binomio di un futuro migliore – spiega l’assessore – che è possibile solo grazie alla crescita della conoscenza e all’integrazione tra ambienti formativi e mondo del lavoro, condizione essenziale per far combaciare la preparazione e le competenze con le esigenze del mercato del lavoro”.

“In Abruzzo – continua la Sclocco – il sistema ITS e i Poli Tecnico Professionali stanno producendo risultati ottimi in questo senso. Tra gli altri, l’ITS MODA si è dimostrato all’avanguardia, permettendo ad una delle sue allieve di risultare tra le prime in Abruzzo ad essere assunta con un contratto di questo tipo”.

“A tutti gli imprenditori – conclude l’assessore di Liberi e Uguali – chiedo di informarsi e di coordinarsi con gli ITS per far sì che questo lavoro continui a creare circoli virtuosi e realizzi i desideri e le aspirazioni dei nostri ragazzi, contribuendo al contempo alla crescita economica della nostra regione”.