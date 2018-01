Mancata nomina nella commissione Via Vas: D’Alfonso diffida il ministro dell’Ambiente

Adv

Il presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha inviato, questa mattina, una diffida al Ministro dell’Ambiente per la mancata nomina del rappresentante della Regione Abruzzo nella commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas, istituita presso il Ministero dell’Ambiente.

“Preso atto del telegramma dell’arch. Francesco Chiavaroli e della mancata formalizzazione, ad oggi, della nomina del rappresentante della Regione Abruzzo, in seno alla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS istituita presso codesto Ministero in sostituzione dell’avv. Cristina Gerardis a distanza di oltre tre mesi dalla acquisita completezza documentale – scrive il presidente Luciano D’Alfonso – mi vedo costretto a diffidarla a provvedere all’immediato insediamento del designato in seno alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS istituita presso il Ministero da Lei diretto, al fine di consentire la legittima rappresentanza degli interessi ambientali di cui questa Amministrazione è ente esponenziale e l’efficace salvaguardia degli stessi ad opera di chi ha la conoscenza e l’esperienza necessarie in relazione alle diverse problematiche riferibili al territorio e/o al mare di questa regione ed attinte dagli interventi progettuali ricadenti in ambito abruzzese”.