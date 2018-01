Lega-Salvini: ‘il regalo per l’Abruzzo: immondizia di Roma e aumento pedaggi’

Adv

L’Aquila. “Se l’Abruzzo non morirà sfiatato dai rincari lo farà per l’olezzo dell’immondizia. La morsa che stanno stringendo, il Pd con gli aumenti e i 5 Stelle con l’immondizia, complice la Regione Abruzzo, ucciderà il nostro territorio”.

E’ il commento della Lega-Noi con Salvini Abruzzo, precisando che “dei rincari di autostrada, luce, gas e quant’altro sappiamo, l’ultima novità sono i rifiuti che, per motivi politici, non andranno più in Emilia: la Raggi e i 5 Stelle preferiscono portarli in Abruzzo. L’Ad di Ama, l’azienda capitolina di servizi ambientali, lo dice in maniera esplicita: ‘La nostra logica è preferire impianti più vicini, in modo da ridurre il più possibile i costi e il traffico dei camion’. Il ‘niet’ alla regione Emilia è così motivato: ‘Tanto più che in questi giorni la Regione Abruzzo sta mettendo a punto la parte burocratica che ci permetterà di utilizzare due impianti. – prosegue l’Ad Ama Lorenzo Bagnacani – L’accordo con l’Abruzzo dovrebbe aver scongiurato l’eventualità del trasporto in Emilia’”.

Due impianti in Abruzzo e gli unici che hanno disponibilità di spazi, perché oggetto di recenti ampliamenti, sono Cogesa (Sulmona) e Aciam (Avezzano). Per questo per Lega-NcS “l’Abruzzo e l’Aquilano diventeranno la pattumiera della Capitale”.

“I 5 Stelle locali hanno taciuto su questa scelta – sottolinea il coordinatore regionale di Lega-NcS Abruzzo, Giuseppe Bellachioma – la Regione Abruzzo mette a punto la parte burocratica che permetterà il trasporto e gli abruzzesi, se sopravviveranno alle tasse di Renzi-D’Alfonso, moriranno per l’inettitudine a governare dei grillini. Che hanno individuato nella Regione verde d’Europa la discarica personale dell’incapacità della Raggi di risolvere i problemi”.