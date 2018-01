Giocattoli in Movimento: successo per l’iniziativa nelle piazze abruzzesi FOTO

Adv

Successo per l’iniziativa Giocattoli in Movimento. Il M5S abruzzese conclude il week end dedicato alla storica iniziativa per far imparare ai bambini il concetto di riuso e di condivisione.

Sono 14 i comuni hanno aderito all’iniziativa, centinaia di giochi scambiati, migliaia di persone hanno raggiunto i numerosi gazebo dislocati nei comuni.

Giocattoli in Movimento muove i suoi primi passi quasi 10 anni fa e nasce dal progetto rifiuti zero che vede nel riuso degli oggetti uno dei suoi pilastri portanti. Nel corso degli anni questa iniziativa si è evoluta e ha portato con sé tante novità, dai laboratori di riciclo creativo per i piccoli allo scambio di libri per i grandi.

Infatti, se è vero che i protagonisti di questa iniziativa sono i bambini, altrettanto importanti sono i genitori che devono per primi educare i più piccoli all’idea della condivisione e del riuso. Donare può essere più bello di ricevere e nel farlo si può anche tutelare l’ambiente!