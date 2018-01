Di Maio in Abruzzo per la tappa del Rally per l’Italia

Adv

Pescara. Arriva in Abruzzo il 21 gennaio la tappa del Rally per l’Italia, il tour di eventi e convegni che vede impegnato il candidato Premier del M5S Luigi Di Maio in tutte le regioni Italiane.

Un’agenda fitta di impegni per Di Maio che vuole condividere con tutti gli abruzzesi il programma di Governo che è stato votato dai cittadini iscritti sulla piattaforma Rousseau. In programma visite a L’Aquila, Chieti, Pescara e Vasto. Ad accompagnare il candidato Premier ci sarà Sara Marcozzi, consigliere regionale designata dallo stesso Di Maio quale responsabile della campagna elettorale M5S in Abruzzo. Seguiranno il tour di Luigi Di Maio anche i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Riccardo Mercante.

“L’Arrivo di Luigi Di Maio in Abruzzo è un momento molto importante” spiega Sara Marcozzi “illustreremo a tutti gli abruzzesi il programma di Governo del Movimento 5 stelle. Un programma costruito sulle scelte che i cittadini hanno espresso attraverso la Piattaforma Rousseau e che quindi è stato redatto sulla base delle reali necessità degli italiani e degli abruzzesi. Nelle numerose tappe della giornata incontreremo associazioni di categoria e tanti cittadini, questi ultimi l’unici lobbisti che interessano al M5S. Siamo certi, e lo sono sempre più italiani, che il M5S sia l’unica alternativa credibile ai vecchi partiti e alle improbabili coalizioni che litigano sui temi ancor prima di essere eletti. Quello del M5S è un percorso che va dritto verso il governo di questo Paese. Una lista, un programma, un premier. Siamo una realtà solida, che punta alla competenza e all’onestà, un binomio finora sconosciuto agli italiani”.

“In Abruzzo, inoltre, il M5S è particolarmente radicato e credibile e, stando ai sondaggi, le intenzioni di voto degli abruzzesi lo vedono, da tempo, al primo posto con un deciso 35%. È certamente il frutto dell’instancabile lavoro svolto ogni giorno da tutti noi” conclude Marcozzi.

L’agenda del Candidato Premier Luigi Di Maio per il M5S Abruzzo:

Ore 11 – L’AQUILA. passeggiata nel centro storico, incontro con cittadini e commercianti locali;

Ore 14 – CHIETI Incontro con associazioni di categoria, Camera di Commercio;

Ore 16 – PESCARA Intervento Villaggio Rousseau, Aurum Pescara;

Ore 19 – VASTO Incontro con i cittadini, Politeana Ruzzi.