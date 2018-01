Abruzzo, al via le iscrizioni online per la scuola ECCO COME

Adv

L’Aquila. Dal 16 gennaio scorso e fino al 6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

L’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche abruzzesi anche per il prossimo anno sarà molto varia dando la possibilità agli studenti e alle famiglie di scegliere nell’ambito di un ampio ventaglio di offerte veicolate attraverso efficaci piani di orientamento e Open Day. Si invitano pertanto le famiglie ad una scelta consapevole e soprattutto ad effettuare le iscrizioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa (on-line tramite il portale MIUR on line http://www.iscrizioni.istruzione.it ed ottenere così le credenziali che serviranno ad accedere alla piattaforma online). Per opportuna informazione si rammenta che solo le iscrizioni per la scuola per l’Infanzia devono essere effettuate in modalità cartacea tramite le segreterie scolastiche.

I genitori già in possesso del Pin unico per la PA, SPID, ossia, il codice unico per l’Identità Digitale che consente di utilizzare tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, possono subito accedere al portale iscrizioni scuola senza dover passare per la procedura di registrazione.

Si sollecitano dunque le famiglie, soprattutto interessate alle iscrizioni al primo anno della scuola dell’Infanzia, ad effettuare le iscrizioni nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa al fine di evitare il mancato accoglimento delle richieste prodotte e conseguenti possibili disagi.