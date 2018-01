Febbo e Sospiri: centrosinistra in frantumi. Chieste le dimissioni di D’Ignazio dall’ufficio di Presidenza

Adv

“La, ​proposta dal capogruppo PD Mariani, durante la riunione odierna della conferenza dei Capigruppo, di non convocare il Consiglio regionale fino al termine delle elezioni politiche del 4 marzo, è una scelta vergognosa che descrive plasticamente lo stato comatoso di un esecutivo ormai ridotto in frantumi”.

Questo il commento del capogruppo regionale di Forza Italia​,​ Lorenzo Sospiri e del Presidente della Commissione Vigilanza​,​ Mauro Febbo che sottolineano quanto segue: “Gli interessi degli abruzzesi e le tante priorità legislative rimaste in cantiere sono state abbondantemente superate, dimenticate e messe in un cassetto per svolgere la campagna elettorale del Partito ​Democratico e del suo Presidente D’Alfonso. Nei prossimi mesi​,​ e per il tutto il 2018​,​ avremo di fatto una Regione completamente allo sbando, bloccata e paralizzata, prima per la campagna elettorale e poi per il problema dei famosi sei mesi in cui D’Alfonso dovrà decidere ​per ​quale poltrona optare.

Di fatto abbiamo una legislatura finita. Pertanto – continuano Sospiri e Febbo – denunceremo questo incredibile e vergognoso stallo amministrativo e legislativo in tutte le sedi opportune poiché riteniamo oltremodo offensivo che i consiglieri regionali continui​no a percepire la propria indennità​, ​ senza produrre nulla di nulla. È un​’​ offesa ai cittadini abruzzesi che attendono da noi consiglieri regionali risposte concrete e serietà. Oggi, ​ ​inoltre – concludono Sospiri e Febbo – abbiamo chiesto le dimissioni immediate da segretario alla Presidenza del consigliere regionale Giorgio D’Ignazio ​in quanto riteniamo che la carica in questione debba essere riassegnata​ ad un componente di centrodestra poiché non ammettiamo, tolleriamo e accettiamo salti e cambi di casacca esclusivamente per convenienza personale”.