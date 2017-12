Sant’Egidio, parte il nuovo corso della piscina comunale FOTO VIDEO

Adv

Un nuovo corso, in una struttura rinnovata e adeguata anche per dare spazio all’agonismo.

A quasi 30 anni dalla sua realizzazione, la piscina comunale di Sant’Egidio si rinnova, grazie agli interventi perfezionati nel corso dell’ultimo scorcio da parte dell’amministrazione comunale e dall’affidamento in gestione alla società Pinguino Nuoto di Avezzano.

Dopo alcuni mesi di forzata chiusura, necessaria per effettuare i necessari adeguamenti, ha riaperto oggi la piscina comunale di Sant’Egidio alla Vibrata. Un momento atteso da coloro, i tanti, che utilizzano l’unico impianto natatorio pubblico in Val Vibrata, e dalle diverse società che gravitano nell0impianto cittadino. La gestione della struttura è stata affidata, dopo un bando di gara, ad una società di Avezzano per i prossimi 3 anni. L’obiettivo è quello di rilanciare la struttura e dare spazio anche all’attività agonistica, visto che grazie ai recenti lavori è stata predisposta anche la sesta vasca. In tanti hanno gremito gli spalti della piscina di Sant’Egidio nel giorno della riapertura al pubblico con alcune esibizioni di giovani nuotatori.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Rando Angelini, il consigliere comunale con delega allo sport Annunzio Amatucci, Cristiano Carpente (presidente della Fin Abruzzo), Daniela Sorge (presidente della Pinguino Nuoto), Nazzareno Di Matteo (direttore tecnico della società di gestione), Antonio Passacantando del Miur, oltre ai vari istruttori.