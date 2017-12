Alba Adriatica, la Piccioni annuncia battaglia contro i nuovi pennelli di Villa Rosa

Adv

La procedura di aggiudicazione dei tre nuovi pennelli sul litorale sud di Villa Rosa, ancora non è stata completata e dovrà ancora seguire dei passaggi burocratici, ma basta questo aspetto a riaccendere una diatriba mai sopita tra Martinsicuro e Alba Adriatica sugli effetti dell’intervento pianificato dalla Regione.

A ribadire concetti chiari, peraltro già evidenziati in tavoli istituzionali, è il sindaco di Alba Adriatica che annuncia battaglia sul tema erosione.

” Realizzare nuovi pennelli a Villa Rosa”, sottolinea il sindaco, ” generebbe fenomeni erosivi ulteriori per il nostro litorale. Questo è un assunto indiscutibile dal quale partire e che, purtroppo, condiziona ogni nostra scelta”.

Il nostro senso di responsabilità c’impone di opporci a ogni scelta che, per salvaguardare giustamente le attività economiche di alcuni, trasferisca, accentuato, il problema nella nostra località. Purtroppo non sono previsioni nefaste o visioni oniriche, queste, ma solida realtà certificata da esperti del settore. Abbiamo avuto un saggio della dannosità di tali interventi con il già realizzato ultimo pennello, che ha causato ulteriore erosione documentata sul litorale di Alba Adriatica. I ripascimenti morbidi, anche se effettuati massicciamente e con somme cospicue, sarebbero inservibili e vanificati dopo qualche mareggiata”.

Il sindaco, dunque, sul tema non indietreggia di un centimetro, così come hanno lasciato intendere gli operatori turistici di Alba Adriatica, che hanno di recente diffidato la Regione.

“Ci opporremo, nelle opportune sedi, a qualsivoglia intervento mirante alla realizzazione di opere fisse (pennelli) sul litorale di Villa Rosa”; incalza la Piccioni, ” con conseguente richiesta di risarcimenti danni laddove malauguratamente questi fossero autorizzati. Ci opporremo ai bandi, alle gare, alle aggiudicazioni provvisorie e a quelle definitive di ogni lavoro che possa danneggiare e erodere il nostro litorale”.

Una situazione delicata, dunque, con la Regione che spinge per completare l’appalto che prevede 500mila euro di investimenti sul litorale di Villa Rosa (con tre pennelli con estensione di 80, 60 e 40 metri) e identica cifra per Alba Adriatica per opere di ripascimento. In ogni caso, dopo la pausa natalizia l’assessore Dino Pepe (lo ha confermato in serata durante un incontro con la stampa) ha manifestato la volontà di convocare un nuovo vertice con i sindaci di Martinsicuro e Alba Adriatica e tutti i portatori di interesse in modo da trovare una soluzione per quello che rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico tra entità contigue.