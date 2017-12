Marittimo di Tortoreto trovato morto in casa in Toscana

Adv

Da un paio di giorni i familiari avevano cercato, senza successo di mettersi in contatto con lui.

Poi la denuncia di scomparsa, presentata a Tortoreto, e la tragica scoperta fatta dai vigili del fuoco nella sua abitazione di Porto Santo Stefano (in provincia di Grosseto), cittadina dove viveva da qualche tempo. È stato trovato ieri sera, senza vita, Giovanni Marinozzi, 40 anni, marittimo di Tortoreto domiciliato per questioni di lavoro (era imbarcato) in Toscana.

Resta ancora da stabilire l’origine del decesso. Sulla vicenda, la Procura di Orbetello ha aperto un’inchiesta e non è da escludere che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia.