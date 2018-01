Ciclovia turistica e urbana: a Martinsicuro la riunione delle Regioni adriatiche

Adv

Venerdì 12 gennaio Martinsicuro ospiterà l’incontro tra le Regioni Adriatiche per l’utilizzo dei fondi ministeriali destinati alla realizzazione dell’Adriatica: la Ciclovia turistica e urbana che correrà, ininterrotta, da Trieste a Santa Maria di Leuca per 1.300 km.

L’incontro è organizzato da Fiab onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) assieme alle Regioni Abruzzo e Marche, con la collaborazione del Comune di Martinsicuro. Sede dell’incontro la Torre Carlo V che, per secoli, rappresentò il confine di stato tra Regno delle due Sicilie e Stato della Chiesa. Abruzzo e Marche stanno già collaborando per la realizzazione del il ponte ciclopedonale sul Tronto che le unirà attraverso il collegamento dei rispettivi tratti di ciclovia.

Grazie a questo clima di collaborazione, si proporranno insieme come capofila della cordata delle Regioni adriatiche per rappresentarle presso il ministero e coordinare la cabina di regia per la realizzazione della ciclovia assieme alla Fiab. L’Adriatica costituisce il ramo “numero 6” della rete di ciclovie nazionali Bicitalia.

Bando Comuni ciclabili. Scade il 30 gennaio l’ultimo appello per le amministrazioni locali che vogliono aderire alla prima edizione di COMUNI CICLABILI 2018, il riconoscimento voluto da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta per premiare gli sforzi di quei comuni che, coraggiosamente, mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i propri territori bike-friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote.

Lanciata lo scorso settembre, l’iniziativa COMUNI CICLABILI ha già assegnato 30 bandiere gialle della ciclabilità italiana ad altrettante località a cui, sulla base di diversi parametri di valutazione, è stato attribuito un punteggio da 1 a 5, ben visibile con l’apposizione di altrettanti bike-smile nella bandiera gialla Comuni Ciclabili 2018.

In Abruzzo i Comuni Ciclabili sono già cinque (Francavilla al Mare, Giulianova, Pescara, Pineto e Tortoreto) e altri Comuni si stanno candidando per entrare nella rete.