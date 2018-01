Martinsicuro, rosso semaforico: il calendario dei rilevamenti

Adv

Il Comune di Martinsicuro ha reso noto il calendario dei rilevamenti delle infrazioni ei semafori cittadini.

Il cosiddetto rosso semaforico (apparecchio FTDR), è stato di recente spostato dall’incrocio tra via Roma e via Meucci, a quello di via dei Pini per dei problemi legati al danneggiamento delle spire induttive sull’asfalto. Nel frattempo, il comando della polizia locale ha predisposto il quadro dei controlli previsti per i primi 4 mesi dell’anno.

Il calendario

Dal 13 gennaio al 28 febbraio: impianto semaforico sito all’intersezione della via Roma con le vie dei Castani e dei Pini e rileverà il transito veicolare sempre su via Roma in direzione nord (nel mese di febbraio, l’apparecchiatura sarà rimossa per alcuni giorni al fine di consentire l’effettuazione della revisione annuale).

Mese di marzo: impianto semaforico sito all’intersezione della via Roma con le vie Piave e Piemonte e rileverà il transito veicolare di via Roma in direzione ovest.

Mese di aprile: impianto semaforico sito all’intersezione della via Roma con le vie Molise e Tagliamento e rileverà il transito veicolare in via Roma in direzione est.

Il Comune fa notare che di recente tutti gli impianti semaforici sono stati di recente messi a norma con l’ausilio di una ditta specializzata del settore.