Consorzio di Bonifica Nord: le attività del 2017

Il 2017, cosi come l’inizio del 2018, è caratterizzato da una forte azione del Consorzio nel realizzare numerosissimi interventi di manutenzione preventiva per la messa in sicurezza dei reticoli idraulici secondari che interessano i 36 comuni del comprensorio consortile della Provincia di Teramo.

In particolare modo sono stati effettuati interventi su gran parte dei canali cementati e dei fossi in terra anche se moltissime sono le richieste che giornalmente pervengono dai contribuenti e dalle istituzioni locali con costi a totale carico del Consorzio.

“Oltre a tali attività il Consorzio”, si legge in una nota, “ sta mettendo in atto molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete irrigua consortile per garantire sempre un servizio in linea con le esigenze dei nostri utenti. A tal proposito bisogna ricordare la complessità dei nostri impianti che si estendono per oltre 800 km su 13 Comuni della provincia e servono oltre 9.000 ha, con 6 invasi di accumulo e 5 stazioni di sollevamento”.

L’Amministrazione presieduta del Presidente Tito Pulcini ha inoltre messo in campo anche una serie di azioni atte a migliorare l’organizzazione del lavoro tra cui il rinnovo dell’autoparco consortile con una somma di circa 100.000 euro e la dismissione dei vecchi mezzi ormai vetusti e con costi di gestione elevati.

Il Presidente Tito Pulcini ha ringraziato per la fattiva collaborazione la Regione Abruzzo ed in particolare l’Assessore Regionale Dino Pepe.