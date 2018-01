Roseto, malore fatale mentre è negli spogliatoi del bocciodromo

Adv

Si è sentito male negli spogliatoi del bocciodromo comunale di Roseto. Nell’accasciarsi a terra ha battuto la testa e ha perso molto sangue. Nessuno, nell’immediatezza, si è accorto di nulla. Poi la tragica scoperta.

Per Divinangelo Pigliacampo, per tutti Angelo, 84 anni pensionato di Roseto, non c’era più nulla da fare. Un malore improvviso lo ha stroncato. Quando alcuni di coloro che si trovavano nel bocciodromo hanno rinvenuto il corpo esamine del pensionato, hanno pensato ad una morta violenta. In realtà non era così.

Il personale del 118, infatti, ha accertato che l’anziano aveva avuto un infarto e nel cadere a terra ha battuto in maniera violenta il capo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roseto e gli uomini del nucleo operativo di Giulianova (era presente anche il maggiore Vincenzo Marzo), che hanno ricostruito tutto lo sviluppo della vicenda. Il magistrato di turno, Laura Colica, ha dato l’ok per restituire la salma ai familiari.