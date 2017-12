Garrufo, Premio Sgattoni: ecco il nuovo bando

Adv

La Pro Loco di Garrufo di Sant’Omero, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sant’Omero e in collaborazione con il Cram, Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo, ha indetto la XIII edizione del Premio Racconto breve 2018 “Giammario Sgattoni”, sul tema: “Il Natale nel cuore. Le tue memorie”.

Al concorso, dedicato a giornalisti, scrittori e poeti teramani, possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 14 anni di età alla data del 1° gennaio 2018.

Il Premio, a partecipazione gratuita, presenta quest’anno una importante novità. Oltre alla tradizionale sezione dedicata ai residenti in Italia, l’organizzazione ha previsto quella rivolta agli abruzzesi residenti all’estero.

Tanti sono i premi previsti per i vincitori del concorso. In particolar modo, il primo classificato degli abruzzesi residenti all’estero potrà godere di un soggiorno in Abruzzo comprensivo di viaggio aereo, transfer e pensione completa per tre notti, offerto dal Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo; e di una medaglia in argento 925% offerta e realizzata a mano dai Maestri Orafi Fabio e Giampiero Verna, di Pescara. Il primo classificato nella sezione residenti in Italia, invece, riceverà un soggiorno, per due persone, di due notti a Castelli patria della ceramica, tra i borghi più belli d’Italia. Il vincitore avrà, inoltre, la possibilità di dipingere, a tema libero, due piatti in ceramica all’interno dello stesso Hotel-Laboratorio, seguito dai Maestri Nino e Giantommaso Di Simone.

All’interno del concorso, saranno assegnati anche il Premio al miglior Autore abruzzese, all’autore più giovane miglior classificato e alcuni premi speciali.

L’editore Domenico Verdone di Castelli (www.labottegadellearti.it) si riserva di pubblicare una antologia dei migliori racconti dell’edizione di quest’anno.

La partecipazione scadrà il 24 aprile 2018.

La premiazione si svolgerà a Garrufo la sera del 2 agosto 2018 in occasione della decima edizione della rassegna umoristica “Sorridi con gusto”.

Tra le novità di quest’anno vi è la realizzazione del sito del Premio: www.premiosgattoni.it.

