Atri, la Befana scende dal Palazzo Ducale

Adv

Atri. Si ripete anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Discesa delle Befane dal Palazzo Ducale di Atri.

L’iniziativa, alla sua nona edizione, prenderà il via il 6 gennaio 2018 alle 15,30 e prevede tante sorprese per i più piccoli. La Befana porterà, infatti, calze con tanti dolci per tutti i bambini, anche prodotti gluten free.

A vestire i panni delle simpatiche befane anche il Sindaco della città ducale Gabriele Astolfi. Dal mattino, in piazza Duchi d’Acquaviva ci sarà il mercatino della Befana organizzato dall’associazione commercianti Atri da Vivere. Si tratta dell’ultimo appuntamento del ricco calendario di manifestazioni natalizie della città ducale. L’iniziativa, allietata da musica e animazione, è a cura del Comune di Atri in collaborazione con l’Asd Natura Abruzzo, l’ANA Sezione Abruzzi Gruppo Alpino di Atri, gli Scout sezione di Atri Agesci, la Croce Rossa di Atri e del Centro Sociale per Anziani Casoli di Atri che ha curato la realizzazione delle calze.

“E’ una esperienza che si ripete da nove anni – ha commentato l’assessore alla Cultura del comune di Atri, Domenico Felicione – che è molto apprezzata da adulti e bambini. Ringrazio, anche a nome dell’Amministrazione Comunale, il centro anziani di Casoli di Atri per aver preparato le calze e quanti hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa”.

Alle 17,30 nel Teatro Comunale di Atri ci sarà lo spettacolo teatrale per ragazzi Moby Dick della compagnia I Guardiani dell’Oca.