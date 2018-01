Alba Adriatica, il M5S inizia la campagna di ascolto per le amministrative

Adv

Si mette in moto anche il Movimento 5 Stelle. Ad Alba Adriatica, con l’approssimarsi del doppio appuntamento elettorale (politiche e amministrative), anche i pentastellati sono in azione.

Giovedì sera alla presenza anche di consiglieri comunali di altre realtà territoriali, si è tenuta la prima riunione del Movimento 5 Stelle di Alba Adriatica, con occhio attento soprattutto alle amministrative di primavera. Uno dei primi obiettivi sarà quello di avviare una sorta di campagna di ascolto per capire anche le criticità dei vari quartieri e dare vita ad un percorso partecipato: le tue idee per il programma della tua città.

Per far questo si partirà con una serie di banchetti informativi a partire da sabato 13 gennaio in piazza del Popolo, mentre la prossima riunione del gruppo è fissata per venerdì 10 gennaio.