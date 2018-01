Notaresco, M5S lancia la proposta: scrutatori sorteggiati tra disoccupati e studenti

Adv

Notaresco. Il Meetup M5S di Notaresco ha inviato in data odierna una proposta al Sindaco del Comune di Notaresco e alla Commissione elettorale comunale chiedendo che in occasione delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018, la nomina avvenga tramite sorteggio.

Ha chiesto inoltre, in segno di volontà, di trasparenza e di rispetto verso tutti i cittadini e sostegno alle fasce più deboli, che tale sorteggio avvenga tra disoccupati, studenti e persone a basso reddito.

“Il Meetup Movimento 5 Stelle Notaresco è consapevole del fatto che il compenso derivante dall’attività di scrutatore non è certo in grado di risolvere alcuna situazione di disagio, ma rappresenterebbe un segno di attenzione verso le fasce più deboli”.

E’ il commento di Francesco Argento, portavoce del Meetup Movimento 5 Stelle Notaresco

LA PROPOSTA DEL MEETUP MOVIMENTO 5 STELLE NOTARESCO

Il comune di Notaresco, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, dovrà avvalersi della collaborazione di un certo numero di scrutatori di seggio;

– La normativa offre ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra i cittadini che hanno espresso la loro disponibilità a essere iscritti nell’apposito albo;

– L’attuale crisi economica e occupazionale ha investito in modo drammatico anche il territorio e i cittadini del nostro paese;

– Le istituzioni locali, dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate, tutte le attenzioni possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica e sociale;

considerato che

– Diversi comuni già adottano simili accorgimenti al fine di favorire i concittadini maggiormente bisognosi;

– Tale iniziativa raccoglie certo apprezzamento da parte dei cittadini; proponiamo

Che per le prossime elezioni amministrative il Comune, e la relativa Commissione Elettorale Comunale, eseguano, in ossequio al principio della trasparenza, il sorteggio degli scrutatori esclusivamente fra coloro che, essendo iscritti all’apposito albo, siano anche disoccupati, inoccupati o studenti.

N.B. Per realizzare tale semplice proposta, il comune potrà pubblicare un avviso con il quale si invitano gli iscritti all’albo degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al proprio stato di disoccupazione o inoccupazione e/o a dichiarare l’eventuale frequenza di un corso di istruzione.

Cordiali saluti.

Francesco Argento

Meetup Movimento 5 Stelle Notaresco