Atri, successo per il torneo giovanile di calcio Befana Cup

Atri. Il Primo Torneo Federale “Befana Cup” riservato alla categoria giovanissimi giunge al termine con le finali di sabato mattina.

E’ stata una prima edizione fantastica , costellata di entusiasmo e gioia. Abbiamo riportato il vero calcio nella nostra cittadina. Le otto squadre partecipanti hanno dormito e giocato in Atri partecipando, insieme ai genitori al seguito, alle tante iniziative organizzate dalla nostra Società, come la Tombolata collettiva e le visite guidate alla scoperta delle nostre bellezze.

“Abbiamo coinvolto i ristoranti ed i bar di Atri che hanno risposto in modo entusiastico dimostrando forte collaborazione all’iniziativa. Sono veramente felice per il risultato ottenuto. Abbiamo dimostrato che uniti possiamo fare tante cose anche per la nostra Atri”.

Lo ha dichiarato Michele Capanna Piscè, Presidente dell’A.S.D. Calcio Atri, aggiungendo che “ho il dovere di ringraziare tutti i dirigenti che si sono adoperati per la riuscita del Torneo. Visti i risultati ,abbiamo deciso di proseguire quest’avventura anche il prossimo anno, magari allargando ancor di più il numero dei partecipanti”.