Eccellenza, Pietropaolo-Di Giorgio: il Martinsicuro sbanca Spoltore (2-1)

Il Martinsicuro si conferma squadra tosta e resta al secondo posto, lo Spoltore incassa la terza sconfitta di fila e allunga l’astinenza da vittorie (l’ultima è datata 26 novembre).

Gli uomini di Guido Di Fabio sbancano l’Adriano Caprarese grazie alle reti di Pietropaolo e Di Giorgio. Ronci schiera una formazione rimaneggiata a causa delle assenze: Petre è influenzato mentre Sanchéz e D’intino, non al meglio della condizione, si accomodano inizialmente in panchina. Formazione tipo per Guido Di Fabio.

Dopo dieci minuti palo di Zanetti. Al quindicesimo ci prova Nardone ma la sua conclusione è troppo centrale. Grassi prova a scardinare la difesa ospite con una sforbiciata a metà frazione ma la sfera finisce alto. Al ventisettesimo in contropiede gli ospiti sbloccato grazie a Pietropaolo. Non tarda ad arrivare la reazione spoltorese ma i tentativi degli avanti di casa hanno poca fortuna.

Nella ripresa attacca a testa bassa lo Spoltore che va vicino al gol con Grassi. Allora Ronci manda in campo lo spagnolo Sanchéz e dopo otto mesi dal grave infortunio Nicholas Sborgia, autore di una buona prestazione. Ma nel momento migliore dei padroni di casa arriva il raddoppio ospite con Di Giorgio. Dopo soli 5 minuti accorcia le distanze Sanchéz con un preciso colpo di testa. Nel finale va vicinissimo al pareggio lo Spoltore con le conclusione stesso spagnolo e D’Intino, ma un super Osso si oppone con due interventi prodigiosi.

Donato Ronci: “Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Hanno disputato una bellissima gara, purtroppo abbiamo preso gol su una nostra deviazione e il raddoppio su un contropiede nel momento migliore nostro. Nel finale abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare ma Osso è stato a dir poco strepitoso. Il pareggio ci poteva stare tutto, ma purtroppo è un periodo che non gira bene”.

Guido Di Fabio: “Noi inizialmente avevamo come obiettivo la salvezza. Viviamo alla giornata, partita dopo partita. Oggi siamo stati bravi contro una formazione importante che avrebbe anche meritato anche la vittoria. Dico ai miei ragazzi di essere squadra. Abbiamo trovato un avversario forte che ci ha impedito di giocare come facciamo di solito ma nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi”.

Spoltore-Martinsicuro 1-2 (27’pt Pietropaolo, 29’st Di Giorgio, 34’st Sanchéz)

Spoltore: Gentileschi, Di Marco (12’st D’Intino), Vitale, Di Camillo, Mottola, Sbaraglia (Sborgia 21’st), Sparvoli (16”st Sanchèz), Zanetti, Grassi (21′ st Buonafortuna), Paquito Morales, Nardone. A disposizione: Proietti, Pompa, , Vera. Allenatore: Donato Ronci

Martinsicuro: Osso, Ferrari (25’st Fiscaletti), Ferretti, Cucco, Lattanzi, De Cesaris, Di Giorgio (32’st Bellini), Pietropaolo, Maio, Carboni, Nepa (36’st Dolegowski). A disposizione: Cannella, Perozzi, Silvestri, Ruggieri. Allenatore: Guido Di Fabio

Terna arbitrale: Vincenzo Matera di Matera coadiuvato da Luigi Bernardini di Pescara e Fabio Falcone di Vasto

Ammoniti: Grassi (S) Nepa, Carboni (M)