Serie D, Avezzano-Vastese: trasferta vietata agli aragonesi

Avezzano. Vietata la trasferta domenica prossima ad Avezzano per i tifosi della Vastese che non potranno seguire i propri beniamini nel derby del “dei Marsi”, valido per la seconda giornata di ritorno del girone F del campionato nazionale di serie D.

La notizia è stata data questo pomeriggio dal presidente dell’Avezzano Gianni Paris che per domenica prossima, in occasione di Avezzano-Vastese, aveva indetto, la giornata biancoverde, sperando anche in un buon afflusso di tifosi da Vasto, che in questa stagione erano stati costretti, sempre per motivi di ordine pubblico, a saltare la gara di Recanati.

“Non riusciamo a capire – ha detto il massimo dirigente marsicano in una dichiarazione rilasciata al sito ufficiale

della società – i motivi di questa decisione visto che l’Osservatorio aveva dato parere favorevole anche perché

all’andata a Vasto non era accaduto nulla fra le due tifoserie. Il parere negativo è arrivato da Prefettura e

Questura dell’Aquila, con una decisione che crea anche un danno economico al nostro club. Definisco tutto questo in una parola sola: allucinante”.