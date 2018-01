Serie D, 1-1 nel derby tra il San Nicolò e il Francavilla: Moretti (rig.) replica a Palumbo

Adv

Un punto sofferto, un punto guadagnato, un punto che muove la classifica.

Il derby del Castrum di Giulianova tra il San Nicolò e il Francavilla finisce in parità, 1-1 al termine di un incontro che ha visto la squadra di Montani soffrire la prestanza fisica dei giallorossi di Iervese. Complice anche le assenze in casa biancazzurra, a cominciare dai centrali di difesa Bagaglini e Fabiani, il primo infortunato e portato solo in panchina per onor di firma, l’altro a letto con 38 di febbre da tre giorni. Quindi Montani ha dovuto fare di necessità virtù adattando giocatori in ruoli non naturali, come ad esempio Bontà costretto a giocare al centro del pacchetto arretrato.

Qualche problema di formazione anche tra gli ospiti, ma l’organico del Francavilla è di caratura superiore con più alternative in tutti i reparti. Gli ospiti sono arrivati con credenziali forti: 19 punti ottenuti in trasferta, alle spalle solo di Vis Pesaro e Matelica. Eppure la gara era iniziata col piglio giusto per i locali che nei primi 10 minuti creano un paio di situazioni di pericolo. La prima con Massetti che intercetta una palla vacante liberata male dalla difesa ospite e su cui è costretto poi alla parata in corner Spacca. La seconda con Di Benedetto che scatta in posizione regolare, si presenta dinanzi all’estremo giallorosso ma gli calcia alla fine addosso.

Gara vivace, con il Francavilla che non sta a guardare. L’incornata di Sembroni, sulla battuta d’angolo, termina sul fondo. E subito dopo e Fofana a far correre un brivido alla retroguardia locale. Mira imperfetta. Fofana però è protagonista nel gol del vantaggio realizzato da Palumbo al 19’. Fa a sportellate in area avversaria con De Santis che di testa libera corto. La sfera arriva al numero 7 ospite che batte a rete. Un gol che frastorna il San Nicolò perché sino al riposo non riuscirà a costruire occasioni per riacciuffare il pari. Nella seconda parte il pallino del gioco è ancora nelle mani del Francavilla.

L’avvio della ripresa è spumeggiante per gli ospiti che però non riescono a trovare la via del raddoppio. Mister Montani capisce che deve fare qualcosa per riacciuffare quanto meno il pari. Inserisce quindi Moretti al posto di uno spento Giampaolo. Sarà la mossa vincente. Anche se al 25’ Banegas, entrato poco prima, si divora il 2-0 mandando sul fondo.

Moretti è devastante sulla fascia destra. E’ il 37 quando si presenta in area, resiste ad una prima carica di Di Pietrantonio che un attimo dopo lo butta giù. Rigore ineccepibile che lo stesso Moretti trasforma. Un punto che dà ancora speranze di salvezza al San Nicolò. Per il Francavilla un punto che tiene la squadra di Iervese in corsa per un posto play off.