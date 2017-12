Calcio a 5: Pescara vince sull’ottovolante contro Feldi Eboli

Adv

Il Pescara sale sull’Ottovolante e si regala un sereno Natale. Vittoria per 8-5 contro una pimpante Feldi Eboli, che interrompe al PalaRigpiano una striscia positiva che, Coppa della Divisione a parte, parlava di un pareggio e di 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 partite.

Nel sabato pomeriggio di futsal pescarese, si sono assistite a ben tre gare in una: nella prima i biancazzurri scappano avanti, sfoggiando una prestazione doc e chiudendo il primo tempo in vantaggio per 4-2.

Nella seconda c’è stato il prepotente ritorno della Feldi, in grado di sfruttare al meglio l’utilizzo del portiere di movimento e di riportare la gara in parità (4-4).

Nella terza, ovvero la parte finale della contesa, l’asse Cuzzolino – Borruto – Caputo ha permesso in una manciata di secondi l’allungo decisivo che ha anche reso vana l’ultima rete ebolitana.

E’ finita dunque 8-5, con la conquista di tre punti preziosissimi per i biancazzurri che hanno giocato una parte di match in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Mati Rosa ad inizio ripresa. Da segnalare il brutto infortunio accusato da Burato al ginocchio destro, con l’ex di turno che ha lasciato il campo in barella.