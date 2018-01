Calcio a 5: Pescara riparte da Eboli con Yeray

Adv

Prima gara del nuovo anno è in trasferta per il Pescara Calcio a 5 targato Mario Patriarca, reduce da tre risultati utili di fila.

Dopo la brillante vittoria per 8-5 contro la Feldi Eboli che ha chiuso il 2017 in data 23 dicembre, la squadra biancazzurra è attesa nella tana della Came Dosson per il debutto agonistico nel 2018.

Contro il team rivelazione della prima parte del campionato, mister Patriarca potrà contare sullo spagnolo Yeray: finalmente sbloccata la situazione burocratica, il nuovo acquisto è regolarmente tesserato e può dunque debuttare. Mancherà Mati Rosa, causa squalifica: l’argentino tornerà a disposizione per il successivo match, quello interno contro la Lazio, quando il PalaRigopiano riaprirà le porte ai propri tifosi.

Il n.14, intanto, è in lizza per gli Umbro Futsal Awards, i prestigiosi riconoscimenti dell’autorevole Planet Futsal, giunti alla diciottesima edizione. Il gioiellino del Pescara è tra i 10 migliori giovani del 2017 che si contenderanno il premio tra le stelle nascenti del calcio a 5 mondiale.

La gara di domani (calcio di inizio alle ore 18:30) sarà diretta dai signori Vincenzo Sgueglia di Civitavecchia e Simone Micciulla di Roma 2 (al crono il sig. Walter Suelotto di Bassano del Grappa)