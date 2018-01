Basket, terzo quarto decisivo: Campli passa a Cerignola

Adv

Campli parte con il piede giusto nel nuovo anno e passa sul parquet di Cerignola. Partenza equilibrata tra le squadre, subito tripla di Burini su assist di Cantagalli risponde l’Udas con la tripla del capitano Tredici.

Altro affondo di Burini altra tripla 5-9 a metà del primo quarto. Prima folata biancorossa a cui però Cerignola cerca di rispondere subito con Kushcev e Cambarota 13-13 a 2 minuti dal termine ma Cantagalli per i farnesi con la complicità di Serafini mette la tripla del + 3 per l’ultimo minuto e mezzo di gioco. Un po’ di difficolta di troppo sotto canestro per la Globo Campli portano sul finire del quarto i padroni di casa sul più uno (17-16) Angelucci però risponde subito con piazzato in area 17-18 ultimo possesso udassino. Sabbatino subisce fallo a 15 sec dalla fine 1 su 2 ai liberi 18-18 alla sirena dei primi 10 minuti.

Inizio secondo quarto, padroni di casa che infilano subito un “uno due” boxeristico agli uomini di coach Millina 23-18 in meno di 35 secondi, time out farnese per chiarire subito la difesa. Burini risponde presente e segna due punti per il 23-21, Angelucci vuole ristabilire il primato e piazza una tripla mortifera per il 23-24 a cui l’Udas però risponde subito con Cambarota 26-24 e sono solo 3 minuti e trenta di gioco. Il diesel Di Carmine impatta sul 26-26 e mancano quasi sei minuti al termine. La partita rimane in questa fase di gioco perennemente in bilico le due formazioni si rispondono colpo su colpo si viaggia su una differenza massima di due punti di scarto una volta a favore di una a volte a favore dell’altra franchigia. Ultimi due minuti in cui gli udassini mettono la testa fuori 36-35, distanza non proibitiva ma caricano di falli gli esterni farnesi, match combattuto in tutte le zone del campo. Ancora colpo su colpo Marchetti poi Ponziani mantengono il match in equilibrio ultimi 120 secondi all’intervallo lungo. Il duo Markus Sabatino sulla sirena sanciscono però il definitivo 41-36 per l’intervallo.

Si rientra dagli spogliatoi dove la ciurma di Capitan Petrucci è stata catechizzata dal duo Millina Tarquini. Sembra che la cosa funzioni subito Burini Ponziani e il punteggio va sul 41-40. Bolletta dopo tre minuti di gioco con due liberi firma il momentaneo 41-42 per la Globo Campli. Time out per i pugliesi! Momento favorevole ai bianco/rossi 41-45 a 5 minuti gioco dalla fine terzo quarto. Più penetrazioni cominciano a caricare di falli i padroni di casa. Una tripla di Cantagalli segna il 41-50 per i farnesi che infilano il primo vero break del match. Parziale di 2-17 a favore della Globo Campli mancano 3 minuti a fine quarto. Inerzia consolidata dal duo Di Carmine Burini il tabellone recita 47-57 sulla sirena si entra nel tempino decisivo.

Tempino decisivo dove Campli insiste e persiste nel gioco e nell’andamento impresso la partita a 6 dalla fine il tabellone dà ancora ragione ai farnesi che conduco 51-63 sui padroni di casa biancoblu prima Di Carmine poi Serafini mantengono gli udassini a distanza di sicurezza. Sabbatino cerca di mantenere acceso il lumicino della speranza per Cerignola. Quattro minuti al termine punteggio sul 55-67. A tre minuti e mezzo Cantagalli con una penetrazione con fallo fa uscire sul tabellone il punteggio 57-71. Cambacorta porta l’Udas 60-71 Burini con complice Agelucci piazza il 60-76 (nel mentre Cantagalli piazza 5 punti un amen mettendo una tripla subito dopo i liberi). Un minuto e mezzo alla fine 66-77 per la Globo Campli che cerca di controllare il match con il proprio ritmo. Miglio per due volte con un piazzato in area chiude la pratica Cerignola a un minuto dalla fine 67-81 per i farnesi. Carbage time per uomini di Millina che si regalano i primi due punti del 2018, adesso concentrazione per il prossimo match al PalaBorgogoni il 14 gennaio contro Valdiceppo Perugia.

Castellano Udas Cerignola – Globo Campli 67-81 (18-18, 23-18, 6-21, 20-24)

Castellano Udas Cerignola: Nunzio Sabbatino 21 (5/7, 0/2), Giovanni Gambarota 12 (0/1, 4/6), Gianluca Tredici 12 (2/3, 2/4), Oleksandr Kushchev 10 (5/8, 0/1), Danilo Raicevic 5 (1/1, 1/1), Mattia Marchetti3 (1/3, 0/3), Nikola Markus 2 (0/3, 0/0), Giuseppe Ippedico 2 (1/1, 0/0), Simone Colonnelli 0 (0/0, 0/4), Emanuele Grittani 0 (0/0, 0/0), Vito simone Metta 0 (0/0, 0/0), Andrea Dinoia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 17 4 + 13 (Giovanni Gambarota 5) – Assist: 22 (Giovanni Gambarota 6)

Globo Campli : Federico Burini 20 (3/7, 4/5), Gianni Cantagalli 18 (0/0, 4/6), Riziero Ponziani 14 (6/7, 0/1), Gianluca Di carmine 10 (5/5, 0/1), Alberto Serafini 5 (2/2, 0/0), Simone Angelucci 5 (1/1, 1/3), Valerio Miglio 4 (2/2, 0/2), Luca Bolletta 3 (0/0, 0/2), David Petrucci 2 (0/0, 0/0), Pancrazio Alleva 0 (0/0, 0/0), Matteo Converso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 24 2 + 22 (Federico Burini, Gianluca Di carmine 6) – Assist: 26 (Federico Burini 7)