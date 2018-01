Calcio a 5, il Pescara torna al PalaRigopiano: blindato il match con la Lazio

Adv

Pescara. Il Pescara Calcio a 5 torna, dopo la lunga squalifica del campo, a giocare al PalaRigopiano: ma per il match con la Lazio il pubblico sarà ridotto.

A seguito delle disposizioni della Questura di Pescara e dei colloqui intercorsi tra la stessa ed il club, l’Asd Pescara Calcio a 5 comunica che, in occasione della partita di domani alle ore 18:30 contro la Lazio, che coincide con la riapertura al pubblico del PalaRigopiano dopo la squalifica dell’impianto, la struttura è soggetta a restrizioni di capienza dovute a motivazioni di ordine pubblico.

Per salvaguardare al massimo la riuscita dell’evento sportivo e data la rivalità tra le due tifoserie, dunque, la capienza dell’impianto sarà in questa circostanza ridotta. La società, dunque, invitano i tifosi biancazzurri a recarsi al PalaRigopiano in anticipo rispetto al calcio d’inizio del match al fine di permettere un regolare afflusso degli spettatori.

“La società”, recita una nota, “invita i propri sostenitori a dare ancora una volta un esempio di serietà, lealtà e maturità, essendo tale circostanza la prima di numerose altre occasioni per dimostrare nuovamente che Pescara ed i pescaresi non sono quello che in talune sedi è stato negativamente veicolato”.