Basket in carrozzina, l’Amicacci sbanca Bergamo

Inizia positivamente il 2018 della DECO Group Amicacci, che nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A ritrova la vittoria superando in trasferta la Special Bergamo Sport per 35-67.

Coach Malik Abes schiera nel quintetto iniziale il centro sudcoreano Dong Hyeong Kim, all’esordio in maglia Amicacci, che dimostra da subito di essere un rinforzo importante per la seconda parte della stagione. Bergamo segna il primo canestro della partita con Carrara ma si spegne subito con gli ospiti che dominano soprattutto in difesa, prendendo già un importante margine nella seconda parte del primo quarto con i canestri di Macek, Marchionni e De Maggi (4-15). In apertura di secondo quarto per l’Amicacci arrivano punti dalle mani di Marchionni e Kim (6-22). I bergamaschi tentano di restare a galla con Canfora e Airoldi ma il vantaggio degli abruzzesi aumenta trascinati da De Maggi, a segno a ripetizione nel finale di primo temo (15-35). Il terzo quarto vede la gara chiudersi definitivamente con gli ospiti che continuano a trovare il canestro con i soliti Marchionni, De Maggi e Gim (23-53). La parte conclusiva dell’incontro è equilibrata ma serve solo a dare spazio a chi ha giocato meno e a fissare il risultato finale (35-67).

Il prossimo turno vedrà la DECO Group Amicacci ospitare la HS Varese sul parquet di Alba Adriatica: appuntamento sabato alle 18.

Special Bergamo Sport Montello– DECO Group Amicacci Giulianova 35 – 67

Special Bergamo Sport: Magvin, Carrara 6, Bombardieri 8, Spicsuk, Airoldi 7, Binetti ne, A.Pedretti ne, Milesi 2, Belloli, P.Pedretti ne, Cantamessa ne, Filsetti, Canfora 12. All: Pizzi

Amicacci Giulianova: Macek 6, Awad, Marchionni 13, De Maggi 29, Kim 13, Brown 2, Makambo 2, Minella, Di Francesco, Miceli ne, Ravicini ne, Labedzki 2, Guirassy. All: Abes

Serie A – Risultati 8^ giornata

Santa Lucia Roma – UnipolSai Briantea84 Cantù 64 – 54

Cimberio HS Varese – GSD Porto Torres 55 – 61

Pol. Nordest Castelvecchio – S.Stefano Sport UBI Banca 51 – 74

Classifica

14: UnipolSai Briantea84 Cantù

14: S.Stefano UBI Banca

12: Santa Lucia Roma

10: DECO Group Amicacci

4: GSD Porto Torres, Cimberio HS Varese

2: Castelvecchio Gradisca, SBS Montello