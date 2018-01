Giulianova, il MiniBasket porta a canestro anche i genitori

Adv

Giulianova. La famiglia dell’ASD Minibasket Insieme Giulianova si allarga e presenta la sua nuova iniziativa.

Un modo per “mettersi nei panni dei nostri figli”, approfondire la conoscenza della palla a spicchi, per divertirsi, per fare attività fisica, con serietà ma con il sorriso sulle labbra.

Entusiasmo e passione che sempre alti da parte del Responsabile del Centro Minibasket Gianluca Cannavina e degli istruttori Andrea Casasola, Giovanni Montuori e Claudia Peracchia che torneranno in campo con gli adulti.

“È un modo per stare insieme, perché pensiamo che lo sport possa essere una magnifica opportunità per arricchire e migliorare la nostra vita”.

Le lezioni cominceranno lunedì 22 alle ore 20:15 nella tensostruttura. “Non è mai troppo tardi per fare canestro”, è il motto del MiniBasket Giulianova.