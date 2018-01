Basket, Giulianova a Bisceglie per ritrovare la vittoria in trasferta VIDEO

Adv

Giulianova. Messa in archivio la tanto attesa vittoria casalinga, aspettata per tre mesi e giunta domenica scorsa grazie al bel successo contro l’ostica UDAS Cerignola, per L’Etomilu Giulianova è ora di tornare a giocare in trasferta.

La formazione giallorossa, dopo la sconfitta del 7 gennaio contro il Teramo 1960, punta a rinverdire il proprio bilancio esterno, che attualmente conta ben 5 successi, su uno dei parquet più ostici dell’intero girone.

Il Lions Bisceglie, prossimo avversario dei giallorossi, è in assoluto una delle squadre più competitive di questo campionato, a maggior ragione visto il brillantissimo momento che vede la Di Pinto Panifici in serie aperta da sette giornate, la più lunga del raggruppamento. Un’escalation che ha riportato i pugliesi nelle zone nobili di classifica, come si evince dal quarto posto in compagnia di Pescara, dopo un avvio di stagione difficile e condizionato dai molti infortuni. Ora però il valore dell’organico affidato al tecnico rosetano Domenico Sorgentone sta ampiamente venendo fuori: sei gli elementi in doppia cifra di media, con l’innesto di lusso Simone Bonfiglio che si aggiunge a Castelluccia, Diomede, Terenzi, Benedetti e Antonelli. Importante anche l’atletismo di Azzaro vicino a canestro, con le rotazioni perimetrali completate dagli abruzzesi Di Emidio e Pucci.

Per i giallorossi di coach Tisato si tratta quindi, visto il valore indiscutibile dei padroni di casa, di una partita da affrontare con le cautele del caso ma anche con la consapevolezza di non avere grosse pressioni addosso. Il giusto mix di ingredienti per sperare nel classico colpaccio in esterna.

Appuntamento con la palla a due, domenica 21 gennaio alle ore 18:00 sul parquet del PalaDomen di Bisceglie. Arbitrano i sigg. Biagio Napolitano di Quarto e Vincenzo Agnese di Barano D’Ischia.