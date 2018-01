Pallavolo, Giulianova batte Teramo 3-0

Adv

Giulianova. Netta vittoria da tre punti per la Gaglioti Ricambi Industriali Giulianova che sul parquet amico del PalaCastrum, scelto per impossibilità della palestra teramana, si impone per 3 a 0 (16/25 – 17/25 – 9/25) sulla Nuova Scuola Pallavolo Teramo.

Gara ben giocata dalle giuliesi che hanno annichilito fin da subito le cugine teramane imponendo il loro gioco e bloccando su nascere ogni velleità delle ospiti.

La prossima settimana si osserverà un turno di sosta nel campionato per permettere la realizzazione della Coppa Abruzzo, giocata tra le prime 4 squadre in classifica: il sestetto di Mister Di Bernardino incontrerà venerdì sera 26 Gennaio ore 21,00 in casa le colleghe del Cus L’Aquila Pallavolo in concomitanza con un altro match Do.gi Gioielli Arabona – Pallavolo Asi Pineto Sport Asd; le vincenti si incontreranno Domenica 28 Gennaio 2018 a Vasto e chi avrà la meglio sarà decretata la reginetta d’Abruzzo.

Il campionato, invece, riprenderà regolarmente con una gara senz´altro di altro tenore rispetto a quella giocata in questa XIII giornata: domenica 4 febbraio alle ore 17.30, infatti, la Pallavolo Giulianova sarà ospite della Pallavolo Asi Pineto Sport Asd, una formazione che non nasconde ambizioni di primato. Una gara dove le ragazze del Presidente Montese dovranno dare il centodieci per cento per ottenere un risultato positivo.

Serie C Interregionale Femminile – Girone A Dz N.c.r. Biochemical – Cus L’Aquila Pallavolo 0-3 29/31 17/25 20/25 Nuova Scuola Pallavolo Teramo – Pallavolo Giulianova 0-3 16/25 17/25 9/25 Pallavolo Montesilvano – Pall. Asi Pineto Sport Asd 1-3 22/25 25/22 18/25 17/25 Sim One Termoli Pallavolo – Do.gi. Gioielli Arabona 1-3 11/25 20/25 26/24 15/25 Gada Volley Pescara 3 – Re-hash Volley Nereto 3-0 25/17 25/22 25/18 Madogas San Gabriele Vasto – Edas Sambuco Volley 1-3 17/25 22/25 25/14 16/25 Posta Amica Pratola 78 – A.s.d. Volley Ball Lanciano 1-3 24/26 25/19 21/25 22/25

Classifica PUNTI Do.gi. Gioielli Arabona 38 Pallavolo Giulianova 35 Cus L’Aquila Pallavolo 30 Pall. Asi Pineto Sport Asd 30 Gada Volley Pescara 3 24 Re-hash Volley Nereto 22 A.s.d. Volley Ball Lanciano 20 Madogas San Gabriele Vasto 18 Sim One Termoli Pallavolo 17 Edas Sambuco Volley 12 Posta Amica Pratola 78 11 Dz N.c.r. Biochemical 10 Nuova Scuola Pallavolo Teramo 4 Pallavolo Montesilvano 2