Basket, l’Amatori Pescara vince a Civitanova e vola in Coppa Italia

L’Amatori Pescara supera nettamente la Virtus Basket Civitanova Marche, rafforza il secondo posto in classifica e di conseguenza si qualifica per la Final Eight di Coppa italia, in programma a marzo.

Coach Rajola sceglie il solito quintetto con Caverni e Masciarelli, mentre Civitanova lancia dall’inizio Cassese. L’avvio della partita ha un solo leader: Ennio Leonzio, che realizza subito cinque punti e ispira ogni gioco offensivo dei suoi (8-4). Civitanova mette il naso davanti sfruttando in contropiede un paio di palle perse degli avversari (10-11) ma è solo una parentesi: l’Amatori, infatti, a difesa schierata subisce pochissimo mentre nell’altra metà del campo crea una gran mole di gioco. Con queste premesse, Capitanelli e compagni piazzano rapidamente un importante break di 11-0, bucando da ogni parte lo schieramento avversario. I marchigiani cercano di alzare il pressing negli ultimi due minuti del tempino, ma l’andazzo non cambia e il primo quarto si chiude 25-16.

Si riparte con Grosso e D’Eustachio in campo assieme a Bini. La partita torna in equilibrio ad inizio secondo quarto, quando i canestri di Marinelli tengono a galla gli ospiti e anche il bomber Coviello comincia a trovare qualche buona soluzione (35-28). L’Amatori continua a costruire buoni giochi offensivi, ma spreca qualche buona opportunità sotto canestro. Per non rischiare di cadere nella frenesia dopo qualche azione poco fortunata, la panchina di casa chiama giustamente timeout. Quando gli attacchi dell’Amatori peccano un po’ di lucidità, la soluzione ha il nome di Michele Caverni: attacco al ferro, due assist, sfondamento subito e quattro punti di fila (41-32). Quando Leonzio soffia la palla a Tessitore e ispira il canestro di Capitanelli, l’inerzia sembra nuovamente nelle tasche di Pescara (47-36). Caverni, per una volta, sbaglia un possesso, e stavolta è D’Eustachio a trasformarsi in Superman, fare un miracolo in difesa e lanciare Drigo alla schiacciatona che scrive il numero “50” sul tabellone e fa esplodere il Palaelettra. Il primo tempo si chiude così 52-37: Pescara è stata bravissima a non scomporsi quando gli avversari si sono riavvicinati a soli cinque punti di distanza.

Raffaele Rossi, l’allenatore di Civitanova, cerca nuove soluzioni nel terzo quarto, scegliendo un quintetto piccolo con l’energia di Cognini sull’esterno e con Riccardo Coviello da quattro. Questo schieramento, pressando a tutto campo, sporca un po’ gli attacchi dell’Amatori ma produce pochissimo a livello offensivo (due punti in quasi cinque minuti di gioco) e così l’Amatori, pur non segnando tantissimo, allunga ulteriormente, controllando egregiamente la gara. Gli ospiti si complicano ulteriormente la vita con due falli tecnici e precipitano anche a -22, mentre Marinelli non si fa molti amici sotto le plance, con qualche contatto parecchio sopra le righe a danno di Bini e Drigo. Proprio quest’ultimo viene espulso, poco dopo, per via di queste storie tese. Gli ospiti rintuzzano lo svantaggio dalla lunetta, finendo il tempino in svantaggio di quindici punti.

Se qualche piccolo calo di concentrazione aveva caratterizzato la fine del terzo quarto, l’Amatori approccia all’ultimo parziale come un rullo compressore nonostante debba fare a meno di un riferimento assoluto come Drigo. Capitanelli domina e Leonzio e Caverni segnano da ogni mattonella. In difesa, l’Amatori non sbaglia un cambio e continua a concedere pochissimo agli ospiti. Rientra Marinelli sul parquet, giusto in tempo per farsi fischiare la quinta sanzione con un fallo in attacco su Leonzio. Caverni concede a Masciarelli la schiacciatona del +27. Pescara gestisce gli ultimi minuti con tranquillità e l’Amatori chiude il 2017 nel modo migliore.

Amatori Pescara- Virtus Basket Civitanova Marche 87-70 (25-16; 52-37; 68-53)

Amatori Pescara: D’Eustachio 4, Grosso 4, Drigo 16, Bini 12, Caverni 12, Masciarelli 8, Capitanelli 16, Boscherini, Leonzio 15, Pagliaroli.

Allenatore: Stefano Rajola.

Tiri da due punti: 30/51 (59%); tiri da tre punti 5/23 (22%); tiri dal campo 35/74 (47%); tiri liberi 12/19 (63%); rimbalzi 44.

Virtus Civitanova: Cognini 2, Cassese 9, Vallasciani ne, Andreani 6, Sbaffoni, Coviello 17, Milosavljevic, Felicioni 6, Amoroso 3, Tessitore 15, Marinelli 12.

Allenatore: Raffaelle Rossi.